Campeões do tênis de mesa do JETs 2025 são definidos

A disputas do Tênis de Mesa, categoria mirim (Sub-14), nos Jogos Escolares Três-lagoenses (JETs) foi realizada no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, na quinta-feira (15). A competição, promovida pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), reuniu jovens talentos das escolas do município em intensas partidas no masculino e feminino.

No feminino, a atleta Loraine Batista de Azevedo, da Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho (Luloca), conquistou o lugar mais alto do pódio, seguida por Gabriela Eduarda Dias, da E. E. Dom Aquino Corrêa, em segundo lugar, e Vitória Emanuelly dos Santos Felipe, também da Luloca, em terceiro. Com duas atletas entre as três melhores colocadas, a E. E. Luiz Lopes de Carvalho sagrou-se campeã geral por escolas nesta categoria, seguida pela E. E. Dom Aquino Corrêa.

Já no masculino, a Escola Sesc dominou a competição com uma dobradinha no pódio: Luiz Fernando Ucelli Postigo ficou com o ouro, enquanto Leonardo Delbone Meira garantiu a prata. O bronze ficou com Enzo de La Roza Medeiros, do Colégio Anglo. Com esse resultado, a Escola Sesc foi a campeã geral por escolas, seguida pelo Colégio Anglo e Afonso Pena.

CLASSIFICAÇÃO FINAL – TÊNIS DE MESA MIRIM

Feminino – Individual:

1º – Loraine Batista de Azevedo – E. E. Luiz Lopes de Carvalho

2º – Gabriela Eduarda Dias – E. E. Dom Aquino Corrêa

3º – Vitória Emanuelly dos Santos Felipe – E. E. Luiz Lopes de Carvalho

Feminino – Por Escola:

1º – E. E. Luiz Lopes de Carvalho