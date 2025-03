Campeões do Tênis de Mesa são definidos nos Jogos Escolares Três-lagoenses (JETs) 2025

O Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez foi palco das disputas de Tênis de Mesa Jogos Escolares Três-lagoenses (JETs), na terça-feira (25). O evento, realizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), reuniu alunos das redes pública e privada do município em uma vibrante celebração do esporte estudantil.

Na competição masculina, o grande destaque foi o Colégio Êxitus, que garantiu o primeiro lugar no pódio. O Colégio Anglo conquistou a segunda posição, seguido pela Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, que ficou com o terceiro lugar. Já no torneio feminino, a Escola Estadual Professor João Magiano Pinto sagrou-se campeã, enquanto a Escola Estadual Dom Aquino Corrêa ficou com a segunda colocação.

Classificação Final – Tênis de Mesa

Masculino

1º lugar – Colégio Êxitus

2º lugar – Colégio Anglo