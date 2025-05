Campeonato Municipal de Base 2025 entra na fase decisiva neste sábado

O Campeonato Municipal de Futebol de Base 2025, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), segue a todo vapor e entra na fase decisiva com as quartas de final da categoria sub-11 marcadas para o próximo sábado (31).

Após a 3ª rodada realizada no último sábado (31), no Estádio da Associação Desportiva Noroeste (Aden), a emoção tomou conta dos pequenos atletas das categorias sub-9 e sub-11, que protagonizaram grandes lances.

DESTAQUES DA RODADA

No sub-9, a equipe AABB/MBV Três Lagoas venceu com autoridade o CE Adilson Popó B por 7 a 1, enquanto o CE Adilson Popó A aplicou uma goleada expressiva de 14 a 0 sobre a EF Ipanema/Grilo e o time do Camisa 10/Bola de Ouro venceu por W.O. sobre a Arena Mariano EL.

Já no sub-11, a AABB/MBV Três Lagoas também mostrou sua força ao bater o Brilha Sports por 5 a 0. A EF Ipanema/Grilo conquistou importante vitória por 4 a 0 diante da EF Marron, enquanto a EF Raira Freitas/OT superou o Arapuá/EF Prof. Lelão pelo mesmo placar. EF Pedrinho também garantiu classificação ao vencer o CE Adilson Popó por 3 a 1.

Na categoria sub-9, que teve 8 times participantes, as equipes semifinalistas já foram definidas na última rodada, sendo as duas melhores classificadas de cada Grupo: Grupo A – EF Pedrinho, Adilson Popó A e Grupo B – AABB/MBV Três Lagoas e Camisa 10/Bola De Ouro. Eles aguardam agora a definição dos semifinalistas da categoria sub-11, para dar sequência ao torneio.

QUARTAS DE FINAL — SUB-11