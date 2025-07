Campeonato Municipal de Voleibol 2025 inicia em Três Lagoas com abertura no Ginásio "Eduardo Milanez"

No último sábado (5), teve início a edição 2025 do Campeonato Municipal de Voleibol Masculino e Feminino, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). A abertura da competição aconteceu no Ginásio Poliesportivo “Eduardo Milanez”.

A estreia contou com três partidas e marcou o início da disputa entre equipes femininas e masculinas da cidade, em busca do título municipal.

Confira os resultados da 1ª rodada:

Feminino

AABB TL 2 x 0 EVAM – Parciais: (25/08) (25/22)