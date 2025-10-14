Campus da UFMS de Três Lagoas pode se tornar universidade independente

O Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, pode se tornar uma universidade independente. O projeto de transformação da unidade está em fase final de elaboração e deve ser apresentado ao Ministério da Educação (MEC) até o fim de 2025.

Projeto em fase final

A diretora do campus, professora Larissa Barcelos, explicou que uma comissão interna vem trabalhando nos ajustes finais antes de submeter a proposta à comunidade acadêmica.

“O projeto está pronto. Os próximos passos são apresentá-lo à comunidade universitária, ouvir sugestões e, em seguida, encaminhá-lo ao Ministério da Educação e à Presidência da República. Acreditamos que até o fim do ano haverá movimentação nesse sentido”, afirmou Barcelos.

Segundo a diretora, a transformação do campus em universidade trará autonomia administrativa e financeira, permitindo decisões locais sem depender da reitoria em Campo Grande.

“Hoje seguimos um modelo padrão da UFMS. Como universidade independente, poderíamos definir novos cursos, gerir recursos próprios e adaptar nossa estrutura às necessidades da região”, destacou.

Expansão de cursos e vagas