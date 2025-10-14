Campus da UFMS de Três Lagoas pode se tornar universidade independente

O Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, pode se tornar uma universidade independente. O projeto de transformação da unidade está em fase final de elaboração e deve ser apresentado ao Ministério da Educação (MEC) até o fim de 2025.
Projeto em fase final
A diretora do campus, professora Larissa Barcelos, explicou que uma comissão interna vem trabalhando nos ajustes finais antes de submeter a proposta à comunidade acadêmica.
“O projeto está pronto. Os próximos passos são apresentá-lo à comunidade universitária, ouvir sugestões e, em seguida, encaminhá-lo ao Ministério da Educação e à Presidência da República. Acreditamos que até o fim do ano haverá movimentação nesse sentido”, afirmou Barcelos.
Segundo a diretora, a transformação do campus em universidade trará autonomia administrativa e financeira, permitindo decisões locais sem depender da reitoria em Campo Grande.
“Hoje seguimos um modelo padrão da UFMS. Como universidade independente, poderíamos definir novos cursos, gerir recursos próprios e adaptar nossa estrutura às necessidades da região”, destacou.
Expansão de cursos e vagas
Atualmente, o campus de Três Lagoas conta com 18 cursos de graduação, em 13 áreas diferentes, e oito programas de pós-graduação, sendo seis mestrados e dois doutorados. São quase 3 mil alunos matriculados na graduação e cerca de 300 na pós-graduação.
Larissa adiantou que a proposta prevê a criação de novos cursos, priorizando áreas com alta demanda na região.
“O curso mais solicitado hoje é o de Psicologia, especialmente após a abertura da Clínica Escola Integrada, que já oferece atendimento multidisciplinar à comunidade. Também estudamos abrir Educação Física, fortalecer as Engenharias, e futuramente criar Fisioterapia e Fonoaudiologia”, explicou.
Residências médicas e novos investimentos
O campus já tem aprovada uma residência médica em Medicina de Família e Comunidade, e deve pleitear, junto ao Ministério da Saúde, a abertura de mais duas residências médicas — em Clínica Geral e Cirurgia Geral — além de uma residência uniprofissional em Enfermagem Obstétrica.
Com a mudança para universidade independente, os recursos viriam diretamente do governo federal, sem intermediação da reitoria da UFMS, permitindo mais agilidade em investimentos e melhorias.
“Três Lagoas cresceu muito e tem potencial de expandir cada vez mais. Com autonomia, poderemos atender melhor às demandas da cidade e da Costa Leste, fortalecendo a educação pública e a pesquisa científica na região”, afirmou a diretora.