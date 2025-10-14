Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

MUDANÇA

Campus da UFMS de Três Lagoas pode se tornar universidade independente

São quase 3 mil alunos matriculados na graduação e cerca de 300 na pós-graduação

Pedro Tergolino

O projeto de transformação da unidade está em fase final de elaboração e deve ser apresentado ao Ministério da Educação (MEC) até o fim de 2025. Foto: Reprodução/TVC HD.
O projeto de transformação da unidade está em fase final de elaboração e deve ser apresentado ao Ministério da Educação (MEC) até o fim de 2025. Foto: Reprodução/TVC HD.

O Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, pode se tornar uma universidade independente. O projeto de transformação da unidade está em fase final de elaboração e deve ser apresentado ao Ministério da Educação (MEC) até o fim de 2025.

Projeto em fase final

A diretora do campus, professora Larissa Barcelos, explicou que uma comissão interna vem trabalhando nos ajustes finais antes de submeter a proposta à comunidade acadêmica.

“O projeto está pronto. Os próximos passos são apresentá-lo à comunidade universitária, ouvir sugestões e, em seguida, encaminhá-lo ao Ministério da Educação e à Presidência da República. Acreditamos que até o fim do ano haverá movimentação nesse sentido”, afirmou Barcelos.

Segundo a diretora, a transformação do campus em universidade trará autonomia administrativa e financeira, permitindo decisões locais sem depender da reitoria em Campo Grande.

“Hoje seguimos um modelo padrão da UFMS. Como universidade independente, poderíamos definir novos cursos, gerir recursos próprios e adaptar nossa estrutura às necessidades da região”, destacou.

Expansão de cursos e vagas

Notícias Relacionadas

Atualmente, o campus de Três Lagoas conta com 18 cursos de graduação, em 13 áreas diferentes, e oito programas de pós-graduação, sendo seis mestrados e dois doutorados. São quase 3 mil alunos matriculados na graduação e cerca de 300 na pós-graduação.

Larissa adiantou que a proposta prevê a criação de novos cursos, priorizando áreas com alta demanda na região.

“O curso mais solicitado hoje é o de Psicologia, especialmente após a abertura da Clínica Escola Integrada, que já oferece atendimento multidisciplinar à comunidade. Também estudamos abrir Educação Física, fortalecer as Engenharias, e futuramente criar Fisioterapia e Fonoaudiologia”, explicou.

Residências médicas e novos investimentos

O campus já tem aprovada uma residência médica em Medicina de Família e Comunidade, e deve pleitear, junto ao Ministério da Saúde, a abertura de mais duas residências médicas — em Clínica Geral e Cirurgia Geral — além de uma residência uniprofissional em Enfermagem Obstétrica.

Com a mudança para universidade independente, os recursos viriam diretamente do governo federal, sem intermediação da reitoria da UFMS, permitindo mais agilidade em investimentos e melhorias.

“Três Lagoas cresceu muito e tem potencial de expandir cada vez mais. Com autonomia, poderemos atender melhor às demandas da cidade e da Costa Leste, fortalecendo a educação pública e a pesquisa científica na região”, afirmou a diretora.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos