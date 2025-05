Candidato fala sobre propostas para eleição da Fetems que, após 20 anos, terá duas chapas

Pela primeira vez em 20 anos, a eleição da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) contará com duas chapas concorrendo à presidência. A disputa marca um momento importante de mobilização entre professores e administrativos da educação pública estadual. Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, os representantes da chapa 2, Joaquim Soares de Oliveira Neto, Elisângela Tiago Maia e a professora Mara Carrara, apresentaram suas propostas e destacaram os motivos que levaram à formação da chapa alternativa.

Neto, que encabeça a chapa 2, afirmou que a candidatura surgiu diante do descontentamento da base com a atual gestão.

Segundo ele, a queda no número de filiados e o alto índice de votos brancos e abstenções na última eleição são reflexos dessa insatisfação.

Com formação em Filosofia, História, Sociologia e Direito, o candidato ressaltou sua trajetória ligada à educação e sua atuação em projetos voltados para a educação indígena, do campo e especial.

“A Fetems precisa voltar a ser um instrumento de luta. Hoje, a federação está distante do professor. Queremos abrir as portas, garantir assistência jurídica, lutar pela saúde física e mental do educador e recuperar direitos perdidos, como a remuneração justa dos convocados e aposentados”, afirmou.