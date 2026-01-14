Candidatos aprovados em Processo Seletivo Unificado são convocados em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SEGP), publicou a Resolução nº 004/SEGP/2026, convocando os candidatos aprovados no Processo Seletivo Unificado para contratação por tempo determinado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Os convocados devem comparecer nas datas e horários estabelecidos nos Anexos I e II da Resolução, para a realização dos exames médicos admissionais e para a entrega da documentação obrigatória, conforme o cargo para o qual foram aprovados. Os exames médicos serão realizados no Departamento de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida, localizado na rua Dr. Munir Thomé, nº 949 – Centro, enquanto a entrega de documentos ocorrerá na Secretaria Municipal de Saúde, na rua João Silva, nº 939 – Centro.

A Prefeitura alerta que é fundamental o cumprimento rigoroso dos prazos, horários e locais definidos, a fim de evitar aglomerações e garantir a organização do processo. O não comparecimento ou a ausência de documentos exigidos implicará em desistência automática da vaga, conforme previsto em edital.