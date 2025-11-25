Capacitação aperfeiçoa atuação do projeto ‘Família Acolhedora’

Profissionais da assistência social, psicólogos, servidores do Judiciário e técnicos que atuam diretamente no acolhimento de crianças e adolescentes participaram, nesta semana, de uma capacitação promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o Fórum de Três Lagoas.

O encontro teve como objetivo qualificar e fortalecer o projeto Família Acolhedora, serviço que oferece lar temporário a crianças e adolescentes afastados judicialmente do convívio familiar por motivos de risco ou vulnerabilidade.

O juiz da Vara da Infância, Adolescência e Violência Doméstica, Roberto Hipólito da Silva Júnior, reforçou que a atuação das famílias acolhedoras exige preparo técnico e acompanhamento constante.

“Toda família tem em seu âmago o cuidar. Mas é importante ter profissionalização. A criança acolhida está sob tutela do Estado. Por isso, capacitar é fundamental para que as famílias saibam o que fazer, como tratar e o que relatar”, afirmou.

O magistrado destacou que o projeto ainda está em fase de estruturação no município e que maiores investimentos do poder público são necessários para ampliar a rede de famílias aptas a receber os menores.

“É um salto necessário. Precisamos de alteração legislativa e maior investimento para ampliar o atendimento e trazer mais famílias para o programa”.

O projeto Família Acolhedora já atendeu mais de 50 crianças e adolescentes em Três Lagoas.

Como a demanda tem crescido, a capacitação também buscou alinhar procedimentos e melhorar o acolhimento, reduzindo traumas durante o período de afastamento do lar de origem.

A assistente social judiciária, Dirlene Colla, que conduziu a formação, compartilhou experiências de Camapuã, município referência no país, onde o serviço existe há 23 anos e funciona sem instituições de acolhimento.