Capacitação da Família Acolhedora abre novas expectativas de lar temporário para crianças em situação de acolhimento

Quatro novas famílias estão participando da capacitação e estão ansiosas para receber as crianças em suas residências

Redação RCN67

Termina nesta sexta-feira (7), o ciclo de encontros da capacitação com as novas famílias que farão parte do Serviço de Família Acolhedora da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Iniciado na quinta-feira (6), as capacitações tem como objetivo fornecer aos novos voluntários todas as informações e orientações necessárias para acolher de maneira adequada uma criança em acolhimento familiar. De acordo com a coordenadora do Serviço, Luana Mendonça, quatro novas famílias estão participando da capacitação e estão ansiosas para receber as crianças em suas residências.

A capacitação contou também com a presença do Poder Judiciário, que participou ativamente do processo, esclarecendo aspectos legais e oferecendo orientação sobre as responsabilidades e direitos das famílias acolhedoras. O envolvimento do Judiciário é essencial para garantir a legalidade e a proteção dos direitos das crianças e adolescentes acolhidos, além de reforçar o compromisso com o melhor interesse da criança.

Ao acolher uma criança ou adolescente, a família receberá apoio contínuo e orientações dos profissionais envolvidos no processo, como Assistente Social, Psicólogo e Advogado, com foco no acompanhamento das famílias acolhedoras.

Além disso, o serviço também oferece suporte financeiro durante o período de acolhimento, conforme determinado pela Lei Municipal que regulamenta o Serviço de Acolhimento Familiar.

Para saber quais os requisitos e como se tornar uma Família Acolhedora, CLIQUE AQUI.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

