Capítulo mais quente do ano: habitação coloca vereadores em rota de colisão

A discussão sobre investimentos em habitação inflamou a sessão extraordinária da Câmara nesta semana. A rejeição da emenda que destinava percentual do orçamento ao setor fez vereadores trocarem acusações. O estopim veio após o vereador Sargento Rodrigues afirmar que a gestão passada não priorizou o tema, comentário que deixou o vereador Silverado na defensiva. O assunto, que deveria ser técnico, virou o capítulo mais quente do ano no Legislativo.
Casa de coruja
A fala do vereador Davis Martinelli, ao dizer que na gestão de Ângelo Guerreiro só foram construídas “casas de coruja”, repercutiu e o comentário elevou o tom do debate no plenário. Silverado reagiu na hora e cobrou respeito ao legado de Guerreiro, enquanto outros vereadores tentaram baixar a temperatura. Nos corredores, a expectativa é de que o clima continue tenso nas próximas sessões.