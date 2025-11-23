Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

OBSERVATÓRIO

Capítulo mais quente do ano: habitação coloca vereadores em rota de colisão

Confira a coluna observatório, do Jornal do Povo, da edição de sábado (22)

Ana Cristina Santos

Confira a coluna observatório, do Jornal do Povo, da edição de sábado (22). Foto: Arquivo.
Confira a coluna observatório, do Jornal do Povo, da edição de sábado (22). Foto: Arquivo.

A discussão sobre investimentos em habitação inflamou a sessão extraordinária da Câmara nesta semana. A rejeição da emenda que destinava percentual do orçamento ao setor fez vereadores trocarem acusações. O estopim veio após o vereador Sargento Rodrigues afirmar que a gestão passada não priorizou o tema, comentário que deixou o vereador Silverado na defensiva. O assunto, que deveria ser técnico, virou o capítulo mais quente do ano no Legislativo.

Notícias Relacionadas

Casa de coruja
A fala do vereador Davis Martinelli, ao dizer que na gestão de Ângelo Guerreiro só foram construídas “casas de coruja”, repercutiu e o comentário elevou o tom do debate no plenário. Silverado reagiu na hora e cobrou respeito ao legado de Guerreiro, enquanto outros vereadores tentaram baixar a temperatura. Nos corredores, a expectativa é de que o clima continue tenso nas próximas sessões.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos