CAPS IJ terá atendimento especializado e se tornará referência em saúde infantojuvenil em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas vai reforçar em 2026 o atendimento voltado à população infantojuvenil, com destaque para o CAPS IJ, que terá estrutura e serviços especializados para crianças e adolescentes. Três Lagoas terá um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS J), com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento em saúde mental voltado a crianças e adolescentes no município.

A obra foi iniciada pela empresa Moraes & Ferreira Incorporação Imobiliária Ltda, com investimento total de R$ 2.128.819,91, através do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Ministério da Saúde. A unidade está em construção na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro JK e será organizada para atender casos de neurodivergência, autismo e outras demandas de saúde mental, concentrando atendimentos em um único espaço e garantindo acompanhamento integral.

Segundo a secretária de Saúde, Juliana Salim, o CAPS IJ terá equipe ampliada, com profissionais capacitados para oferecer atendimento individual e em grupo, promovendo maior resolutividade e acolhimento. “O foco é tratar cada paciente como indivíduo, garantindo que receba o cuidado adequado e possa se desenvolver de forma plena dentro da sociedade”, afirmou.