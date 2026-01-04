CAPS IJ terá atendimento especializado e se tornará referência em saúde infantojuvenil em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas vai reforçar em 2026 o atendimento voltado à população infantojuvenil, com destaque para o CAPS IJ, que terá estrutura e serviços especializados para crianças e adolescentes. Três Lagoas terá um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS J), com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento em saúde mental voltado a crianças e adolescentes no município.
A obra foi iniciada pela empresa Moraes & Ferreira Incorporação Imobiliária Ltda, com investimento total de R$ 2.128.819,91, através do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Ministério da Saúde. A unidade está em construção na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro JK e será organizada para atender casos de neurodivergência, autismo e outras demandas de saúde mental, concentrando atendimentos em um único espaço e garantindo acompanhamento integral.
Segundo a secretária de Saúde, Juliana Salim, o CAPS IJ terá equipe ampliada, com profissionais capacitados para oferecer atendimento individual e em grupo, promovendo maior resolutividade e acolhimento. “O foco é tratar cada paciente como indivíduo, garantindo que receba o cuidado adequado e possa se desenvolver de forma plena dentro da sociedade”, afirmou.
A unidade fará parte do programa de modernização da saúde municipal, que inclui o uso de tecnologia para agendamento e acompanhamento de consultas. Os pacientes e familiares poderão verificar a disponibilidade de atendimentos, consultar a posição na fila e receber notificações sobre suas consultas, promovendo mais transparência e eficiência no serviço.
Além disso, o CAPS IJ será integrado a outras ações do município, como programas de reabilitação, terapias complementares e suporte psicossocial, fortalecendo vínculos com familiares e garantindo continuidade no cuidado. A proposta também prevê a realização de atividades educativas, oficinas e projetos que incentivem a autonomia, socialização e aprendizado das crianças e adolescentes atendidos.
Com essas medidas, a secretaria espera que o CAPS IJ se torne referência regional no atendimento infantojuvenil em saúde mental, oferecendo acolhimento humanizado, eficiência nos processos e mais qualidade de vida aos pacientes e suas famílias. O investimento em tecnologia, equipe e infraestrutura reforça o compromisso da Prefeitura de Três Lagoas em oferecer serviços de saúde mais ágeis, organizados e centrados no paciente.