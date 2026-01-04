Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Saúde mental

CAPS IJ terá atendimento especializado e se tornará referência em saúde infantojuvenil em Três Lagoas

Unidade vai oferecer atendimento especializado a crianças e adolescentes, com foco em neurodivergência e autismo

Ana Cristina Santos

CAPS IJ está em construção na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro JK. Foto: Divulgação
CAPS IJ está em construção na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro JK. Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas vai reforçar em 2026 o atendimento voltado à população infantojuvenil, com destaque para o CAPS IJ, que terá estrutura e serviços especializados para crianças e adolescentes. Três Lagoas terá um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS J), com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento em saúde mental voltado a crianças e adolescentes no município.

A obra foi iniciada pela empresa Moraes & Ferreira Incorporação Imobiliária Ltda, com investimento total de R$ 2.128.819,91, através do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Ministério da Saúde. A unidade está em construção na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro JK e será organizada para atender casos de neurodivergência, autismo e outras demandas de saúde mental, concentrando atendimentos em um único espaço e garantindo acompanhamento integral.

Segundo a secretária de Saúde, Juliana Salim, o CAPS IJ terá equipe ampliada, com profissionais capacitados para oferecer atendimento individual e em grupo, promovendo maior resolutividade e acolhimento. “O foco é tratar cada paciente como indivíduo, garantindo que receba o cuidado adequado e possa se desenvolver de forma plena dentro da sociedade”, afirmou.

Notícias Relacionadas

A unidade fará parte do programa de modernização da saúde municipal, que inclui o uso de tecnologia para agendamento e acompanhamento de consultas. Os pacientes e familiares poderão verificar a disponibilidade de atendimentos, consultar a posição na fila e receber notificações sobre suas consultas, promovendo mais transparência e eficiência no serviço.

Além disso, o CAPS IJ será integrado a outras ações do município, como programas de reabilitação, terapias complementares e suporte psicossocial, fortalecendo vínculos com familiares e garantindo continuidade no cuidado. A proposta também prevê a realização de atividades educativas, oficinas e projetos que incentivem a autonomia, socialização e aprendizado das crianças e adolescentes atendidos.

Com essas medidas, a secretaria espera que o CAPS IJ se torne referência regional no atendimento infantojuvenil em saúde mental, oferecendo acolhimento humanizado, eficiência nos processos e mais qualidade de vida aos pacientes e suas famílias. O investimento em tecnologia, equipe e infraestrutura reforça o compromisso da Prefeitura de Três Lagoas em oferecer serviços de saúde mais ágeis, organizados e centrados no paciente.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos