Saúde

Caravana da Castração atende 134 animais em primeiro dia de funcionamento em Três Lagoas

Os atendimentos seguem até o dia 16 de setembro, no Parque de Exposições, localizado na avenida Ranulpho Marques Leal, 1850

Redação RCN67

ação, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal, tem como objetivo o controle populacional de animais por meio de castrações gratuitas, sob o tema “Castrar é um ato de amor”. Foto: Divulgação.
A Caravana da Castração começou nesta segunda-feira (9), em Três Lagoas, com 134 procedimentos realizados em cães e gatos. A ação, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal, tem como objetivo o controle populacional de animais por meio de castrações gratuitas, sob o tema “Castrar é um ato de amor”.

Pela manhã foram atendidos cães, sendo 43 fêmeas e 22 machos. Já no período da tarde, o foco foi nos felinos, com 38 gatas e 31 gatos castrados, totalizando 69 animais.

Os atendimentos seguem até o dia 16 de setembro, no Parque de Exposições “Joaquim Marques de Souza”, localizado na avenida Ranulpho Marques Leal, 1850. O cadastro para participar, no entanto, já foi encerrado.

De acordo com a organização, além de promover bem-estar e qualidade de vida aos animais, a Caravana também contribui para a saúde pública, evitando a reprodução descontrolada e reduzindo o abandono.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, Mariana Amaral, destacou a importância da iniciativa.

“Essa parceria é fundamental para que possamos atender a demanda da população, proporcionando um cuidado responsável com os animais e contribuindo para um futuro mais saudável e equilibrado.”

