Caravana da Castração atende 134 animais em primeiro dia de funcionamento em Três Lagoas

A Caravana da Castração começou nesta segunda-feira (9), em Três Lagoas, com 134 procedimentos realizados em cães e gatos. A ação, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal, tem como objetivo o controle populacional de animais por meio de castrações gratuitas, sob o tema “Castrar é um ato de amor”.
Pela manhã foram atendidos cães, sendo 43 fêmeas e 22 machos. Já no período da tarde, o foco foi nos felinos, com 38 gatas e 31 gatos castrados, totalizando 69 animais.
Os atendimentos seguem até o dia 16 de setembro, no Parque de Exposições “Joaquim Marques de Souza”, localizado na avenida Ranulpho Marques Leal, 1850. O cadastro para participar, no entanto, já foi encerrado.
De acordo com a organização, além de promover bem-estar e qualidade de vida aos animais, a Caravana também contribui para a saúde pública, evitando a reprodução descontrolada e reduzindo o abandono.
A secretária municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, Mariana Amaral, destacou a importância da iniciativa.
“Essa parceria é fundamental para que possamos atender a demanda da população, proporcionando um cuidado responsável com os animais e contribuindo para um futuro mais saudável e equilibrado.”