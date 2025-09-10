Caravana da Castração atende 134 animais em primeiro dia de funcionamento em Três Lagoas

A Caravana da Castração começou nesta segunda-feira (9), em Três Lagoas, com 134 procedimentos realizados em cães e gatos. A ação, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal, tem como objetivo o controle populacional de animais por meio de castrações gratuitas, sob o tema “Castrar é um ato de amor”.

Pela manhã foram atendidos cães, sendo 43 fêmeas e 22 machos. Já no período da tarde, o foco foi nos felinos, com 38 gatas e 31 gatos castrados, totalizando 69 animais.

Os atendimentos seguem até o dia 16 de setembro, no Parque de Exposições “Joaquim Marques de Souza”, localizado na avenida Ranulpho Marques Leal, 1850. O cadastro para participar, no entanto, já foi encerrado.

De acordo com a organização, além de promover bem-estar e qualidade de vida aos animais, a Caravana também contribui para a saúde pública, evitando a reprodução descontrolada e reduzindo o abandono.