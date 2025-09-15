Caravana da Castração em Três Lagoas se encerra nesta terça-feira e já atendeu mais de 900 animais

Mais de 900 cães e gatos já foram castrados pela Caravana da Castração, realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea). A ação acontece no Parque de Exposições “Joaquim Marques de Souza” e termina nesta terça-feira (16), último dia de atendimentos na cidade.

Com mais de 1.100 vagas disponibilizadas, o programa tem como objetivo oferecer de forma gratuita a castração de cães e gatos, machos e fêmeas, garantindo saúde, bem-estar e contribuindo para o controle populacional dos animais.

Mesmo com o agendamento encerrado, ainda há a possibilidade de encaixe no local em caso de vagas disponíveis, mas a orientação da organização é que os tutores realizem o cadastro obrigatório CLICANDO AQUI antes de comparecer.

Os atendimentos seguem horários definidos para maior organização:

• Das 7h às 11h – cães

• Das 13h às 17h – gatos

CUIDADOS ANTES DA CIRURGIA

Para garantir segurança e eficiência nos procedimentos, os tutores devem seguir todas as recomendações: