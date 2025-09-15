Caravana da Castração em Três Lagoas se encerra nesta terça-feira e já atendeu mais de 900 animais

Mais de 900 cães e gatos já foram castrados pela Caravana da Castração, realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea). A ação acontece no Parque de Exposições “Joaquim Marques de Souza” e termina nesta terça-feira (16), último dia de atendimentos na cidade.
Com mais de 1.100 vagas disponibilizadas, o programa tem como objetivo oferecer de forma gratuita a castração de cães e gatos, machos e fêmeas, garantindo saúde, bem-estar e contribuindo para o controle populacional dos animais.
Mesmo com o agendamento encerrado, ainda há a possibilidade de encaixe no local em caso de vagas disponíveis, mas a orientação da organização é que os tutores realizem o cadastro obrigatório CLICANDO AQUI antes de comparecer.
Os atendimentos seguem horários definidos para maior organização:
• Das 7h às 11h – cães
• Das 13h às 17h – gatos
CUIDADOS ANTES DA CIRURGIA
Para garantir segurança e eficiência nos procedimentos, os tutores devem seguir todas as recomendações:
- O animal deve estar saudável, livre de pulgas e carrapatos;
- Cães devem ser levados com coleira e guia;
- Gatos precisam ser transportados em caixa apropriada, evitando fugas;
- É necessário informar se houver possibilidade de prenhez;
- Comunicar qualquer alteração de saúde nos dias que antecedem a cirurgia;
- Em caso de desistência, avisar com pelo menos três dias de antecedência.
Jejum obrigatório:
- Água: suspender 6 horas antes da cirurgia;
- Alimento: suspender 8 horas antes da cirurgia.
ORIENTAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS
Após a castração, cada tutor receberá uma receita médica com instruções específicas, mas algumas medidas gerais são indispensáveis:
- Confinar o animal conforme a recomendação da equipe;
- Manter o pet aquecido e protegido do frio, vento e chuva;
- Evitar que o animal lamba o ferimento, utilizando colar elizabetano ou roupa cirúrgica;
- Separar o animal de outros bichos, evitando acidentes;
- Administrar corretamente a medicação prescrita, essencial para boa cicatrização.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas