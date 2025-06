Caravana da Sudeco realiza ações nesta quinta-feira em Três Lagoas

Um dos destaques da programação é a divulgação do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), linha de crédito com juros abaixo da média do mercado — em torno de 10% ao ano —, voltada a micro, pequenas e médias empresas. “É um recurso importante que muita gente desconhece. O objetivo da caravana é justamente ampliar esse acesso”, destacou Reis.

Segundo o analista técnico do Sebrae, Jonathan Reis, a iniciativa é voltada principalmente a pessoas jurídicas, mas também recebe pessoas físicas interessadas em empreender. “O foco é fomentar o acesso ao crédito com responsabilidade. Vamos apresentar boas práticas, como identificar a linha de crédito ideal, planejar o uso dos recursos e entender taxas e prazos”, explicou em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1.

Três Lagoas recebe nesta quinta-feira (5) a Caravana da Sudeco, evento que oferece orientação sobre acesso ao crédito e promove palestras voltadas a empreendedores e empresários da região. A ação será realizada na sede do Sebrae, das 8h às 18h, com participação de instituições financeiras, cooperativas de crédito e a Associação Comercial.

A programação inclui solenidade de abertura às 9h, palestras com representantes do Sebrae, Sudeco e instituições financeiras, além de atendimentos individuais ao longo do dia. Não é necessário se inscrever com antecedência — os participantes fazem apenas um cadastro rápido na entrada.

A rua em frente ao Sebrae será parcialmente interditada para o evento, que também contará com exposição de produtos de empreendedores locais. A sede do Sebrae fica na avenida Capitão Olinto Mancini (antiga av. Antônio Trajano), entre as ruas Generoso Siqueira e Eloy Chaves, no Centro.