Caravana do Lixo Eletrônico é realizada em Três Lagoas até 29 de maio

A “Caravana do Lixo Eletrônico” iniciou nesta, segunda-feira (19), em Três Lagoas, com o objetivo de promover a destinação correta de resíduos eletrônicos na cidade. A ação será realizada até o dia 29 de maio, com coletas, inicialmente, de forma interna em instituições de ensino e espaços parceiros, sendo o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Três Lagoas, SESI, Centro Juvenil Salesiano, Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Escola Municipal Elaine de Sá Costa.

A campanha é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea). Durante duas semanas, essas instituições funcionarão como pontos de arrecadação, recebendo equipamentos eletroeletrônicos sem uso, como celulares, carregadores, computadores, televisores, cabos, rádios, entre outros itens que não devem ser descartados no lixo comum.