Carga de cerveja despenca de caminhão e provoca acidente com idosa em Três Lagoas

Uma idosa de 65 anos ficou ferida após se envolver em um incidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (5), na rua Urias Ribeiro, bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
De acordo com informações apuradas no local, a vítima seguia em uma bicicleta elétrica, no sentido Jardim Nova Europa, quando latas de bebidas teriam se desprendido de um caminhão de uma distribuidora que trafegava no sentido oposto. Com o impacto e o susto, a idosa perdeu o equilíbrio e caiu.
O motorista do caminhão informou que, ao realizar uma manobra em um trecho onde a via passa a ser de mão dupla, a carga se deslocou, provocando a abertura da porta lateral do baú e o lançamento das latas sobre a pista. Ao perceber o ocorrido, ele retornou, parou o veículo e acionou o socorro.
A vítima sofreu escoriações na perna direita e na mão, foi atendida pelo Samu e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Agentes do Deptran controlaram o tráfego no local, enquanto a Polícia Militar, por meio do Pelotão de Trânsito, registrou a ocorrência por se tratar de lesão corporal decorrente de acidente de trânsito.