Carga de cerveja despenca de caminhão e provoca acidente com idosa em Três Lagoas

Uma idosa de 65 anos ficou ferida após se envolver em um incidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (5), na rua Urias Ribeiro, bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações apuradas no local, a vítima seguia em uma bicicleta elétrica, no sentido Jardim Nova Europa, quando latas de bebidas teriam se desprendido de um caminhão de uma distribuidora que trafegava no sentido oposto. Com o impacto e o susto, a idosa perdeu o equilíbrio e caiu.