CarnaTrês 2025 chega ao fim com premiação de bloquinhos e show especial

O CarnaTrês 2025 chega ao fim nesta terça-feira (4) em Três Lagoas com a premiação dos blocos carnavalescos e uma apresentação musical especial. O evento, organizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional da Costa Leste (Abrasel), foi marcado por quatro dias de festa, reunião de blocos e grande participação popular.

A programação de encerramento começa às 19h, com o anúncio dos blocos vencedores do Carnaval. Seis grupos concorrem à premiação, que totaliza mais de quinze mil reais: Lá Quebrada Folia, Bloco do Tam Tam Tam Tam, Os Corneteiros, X-15, Inimigos do Fim e Os Vira-Lata. Os três melhores blocos receberão valores em dinheiro: R$ 10mil para o primeiro colocado, R$ 5mil para o segundo e R$ 3mil para o terceiro. Os blocos já realizaram suas apresentações no sábado (1º) e domingo (2), sendo avaliados por quesitos como animação, criatividade e organização.

A noite se encerra com um show do Grupo Karaka, previsto para começar às 21h. A banda promete animar o público com um repertório variado, encerrando o CarnaTrês 2025 em grande estilo.