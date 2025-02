CarnaTrês 2025 começa neste sábado com blocos, shows e segurança reforçada

Nesta sexta-feira (28), o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Brener Salviano, e o diretor de Cultura da Prefeitura de Três Lagoas, Stênio Congro Neto, participaram do programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, para apresentar os detalhes do ‘CarnaTrês’, o carnaval de rua da cidade, que começa neste sábado, 1º de março.

O evento, organizado pela Abrasel com apoio da Prefeitura Municipal, terá uma programação diversificada e medidas reforçadas de segurança. As festividades ocorrerão no entorno da Lagoa Maior, entre a Biblioteca Municipal e a Casa do Artesão, com início às 18h e apresentações de bandas locais e nacionais.

Blocos e infraestrutura

Seis blocos carnavalescos estarão presentes na folia: Lá Quebrada Folia, Bloco do Tam Tam Tam Tam, Os Corneteiros, X-15, Inimigos do Fim e Os Vira-Lata. Eles se apresentarão diariamente a partir das 19h e realizarão um desfile competitivo às 22h, sendo avaliados por uma comissão julgadora. Os três melhores blocos receberão prêmios em dinheiro, somando um total de R$ 15 mil.