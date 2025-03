Carnaval altera atendimento em estabelecimentos

O funcionamento do comércio em Três Lagoas durante o Carnaval já foi definido pelos Sindicatos do Comércio Varejista e dos Empregados do Comércio. Segundo o presidente do Sindivarejo, Sueide Silva Torres, a maioria dos estabelecimentos permanecerá fechada na terça-feira de Carnaval, seguindo a tradição de anos anteriores. “Como sabemos, terça-feira não é feriado nacional, não existe nada de formalidade, mas sempre o comércio fechou as portas nesse dia e reabriu na quarta-feira ao meio-dia. Isso se tornou uma tradição, e assim continuamos”, explicou Torres.

Na segunda-feira, o funcionamento das lojas será normal e na quarta, as atividades serão retomadas ao meio-dia. A Prefeitura de Três Lagoas decretou ponto facultativo, e as repartições municipais não funcionarão na segunda, na terça, e na quarta-feira de manhã. O expediente retorna às 13 h da Quarta-feira de Cinzas.

Apesar de não ser um feriado oficial, os estabelecimentos comerciais que decidirem abrir na terça-feira deverão pagar 100% de hora extra para os funcionários, conforme prevê o acordo coletivo firmado entre os sindicatos. “Aqueles que desejarem abrir terão que fazer a solicitação de trabalho excepcional e pagar a hora extra dos funcionários. Isso já está acordado na convenção coletiva há muitos anos e é um direito garantido aos trabalhadores”, ressaltou o presidente do sindicato.