Carnaval de rua começa neste sábado na circular da Lagoa

O Carnaval de Três Lagoas, o “Carna Três 2025 – Meu Bloco na Rua”, começa neste sábado (1) e segue até o dia 4 de março na avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa Maior. O evento é promovido pela Diretoria de Cultura em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional da Costa Leste (ABRASEL).

Entre as atrações confirmadas estão os shows nacionais da dupla Fiduma e Jeca e do cantor Yuri Havaiano. O evento também valorizará os artistas locais, com apresentações da dupla Neto e Junior, Grupo Karaka, Banda Alta Tensão e Bandart.

O CarnaTrês também contará com uma matinê especial para as crianças, incluindo brinquedos gratuitos, pintura facial e um concurso de fantasia. O distrito de Arapuá também participará da festa, com dois dias de celebração e shows.

Neste ano, a festa contará com blocos de rua, cujos desfiles acontecerão a partir das 21h30, com cada equipe tendo 10 minutos para se apresentar.