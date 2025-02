Carnaval será Circular da Lagoa Maior e promete movimentar a cidade

O CarnaTrês 2025 – “Meu Bloco na Rua” chega com uma programação animada para os foliões de Três Lagoas. Entre os dias 01 e 04 de março, a Circular da Lagoa Maior, na avenida Aldair Rosa de Oliveira, será o palco das grandes celebrações de Carnaval na cidade. O evento é organizado pela Diretoria de Cultura da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regionais da Costa Leste (Abrasel).

A festa contará com grandes nomes da música nacional, como a dupla Fiduma e Jeca, e o cantor Yuri Havaiano, que trarão seus sucessos para animar ou público. Além disso, a programação também irá valorizar os talentos locais, com shows da dupla Neto e Junior, Grupo Karaka, Banda Alta Tensão e Bandart. E para os pequenos foliões, o evento terá uma matinê especial com brinquedos, pintura facial gratuita e concurso de fantasias, garantindo diversão para toda a família.

O distrito de Arapuá também será contemplado com dois dias de festa, ampliando as opções de diversão para a região. O evento contará com a participação ativa da Abrasel, que recebeu um repasse de R$ 442 mil da Prefeitura Municipal de Três Lagoas para a realização do CarnaTrês 2025. A verba, prevista à cultura, será utilizada para garantir a estrutura do evento, como camarins, trio elétrico, segurança reforçada e até monitoramento por câmeras com reconhecimento facial.