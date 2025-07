Carreata de São Cristóvão acontece neste sábado em Três Lagoas

A tradicional Carreata de São Cristóvão será realizada no sábado (26), em Três Lagoas, em homenagem ao Dia do Motorista, celebrado nesta sexta-feira (25). Em sua 26ª edição, o evento religioso reúne devotos, motoristas e ciclistas em um momento de fé, oração e bênçãos aos veículos.

Neste ano, a carreata terá trajeto modificado, com saída às 18h, da frente do Supermercado Thomé, na rua Yamaguchi, na Vila Carioca. A mudança foi feita para que o percurso passe em frente à nova comunidade dedicada a São Cristóvão, que integra a Área Pastoral Santa Dulce dos Pobres, recentemente criada para atender os bairros da região do Vila Verde ao Real Parque.

“Estamos construindo primeiro a igreja viva, no coração das pessoas. Depois virá a igreja física. E quem sabe uma dedicada a São Cristóvão venha até antes da Santa Dulce”, explicou o padre, responsável pela organização do evento e líder da área pastoral.