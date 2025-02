Carreta atropela e mata 13 bois em rodovia de MS

Um vídeo que mostra um atropelamento de animais por uma carreta está circulando nas redes sociais e acabou viralizando nesta semana. As imagens mostram vários bois atravessando uma rodovia estadual e alguns veículos aguardando na pista. No entanto, antes dos animais encerrarem a travessia, um carreta em alta velocidade não para, atropela e mata, pelo menos, 13 bois. Um vídeo do momento do acidente foi registrado por um dos motoristas dos carros. O condutor da carreta não voltou após o atropelamento e, segundo as imagens, ele seguiu na pista.

A equipe de reportagem do JPNews apurou o fato e confirmou com o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMR) que o caso ocorreu na MS-040, no distrito de Pouso Alto, no município de Paraíso das Águas, na tarde do último sábado (15). Foi durante a mudança de pasto, do rebanho, junto aos peões, que trabalham em uma fazenda, na região.

Um caminhão reboque, puxando uma caçamba, não teria conseguido parar, ao perceber o fluxo parado e, para não atingir os veículos, o motorista teria jogado a carreta na pista contrária, passando sobre uma grande quantidade de bois e novilhas, que tiveram a morte instantânea.