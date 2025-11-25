Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Ação

Carreta da Saúde da Mulher vai iniciar atendimentos em 1º de dezembro em Três Lagoas

O atendimento está previsto para iniciar no dia 1º de dezembro

Redação RCN67

A ação tem como foco o diagnóstico precoce e o cuidado integral à saúde da mulher, com ênfase na prevenção e rastreamento do câncer de mama e do colo do útero. Foto: Divulgação/Assessoria.
A ação tem como foco o diagnóstico precoce e o cuidado integral à saúde da mulher, com ênfase na prevenção e rastreamento do câncer de mama e do colo do útero. Foto: Divulgação/Assessoria.

A Carreta da Saúde da Mulher, unidade móvel do Ministério da Saúde (MinSaúde), vai iniciar atendimentos, em Três Lagoas, a partir de 1º de dezembro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A ação é direcionado inicialmente às pessoas que já aguardam na fila de espera e, a carreta, permanecerá na cidade por, 30 dias. Os atendimentos são resultado de uma parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).

Três Lagoas é o primeiro município do interior de Mato Grosso do Sul a receber a unidade nesta etapa. A carreta atenderá também toda a região Leste do estado, ampliando o acesso das mulheres aos exames preventivos e aos diagnósticos de média complexidade.

Durante o período de funcionamento, a unidade móvel ofertará diversos exames e procedimentos especializados, entre eles:

  • Mamografia digital
  • Ultrassonografia mamária bilateral
  • Ultrassonografia transvaginal e pélvica
  • Colposcopia
  • Punção de mama por agulha grossa
  • Excisões do colo uterino (tipos I e II)
  • Biópsias de mama e colo uterino
  • Consultas médicas especializadas e teleconsultas
  • Exames anatomopatológicos de mama e colo uterino

Notícias Relacionadas

A ação tem como foco o diagnóstico precoce e o cuidado integral à saúde da mulher, com ênfase na prevenção e rastreamento do câncer de mama e do colo do útero.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que os atendimentos da Carreta da Saúde da Mulher serão destinados exclusivamente às mulheres que já estão cadastradas no sistema municipal e que aguardam na fila por exames e procedimentos ginecológicos e mamários.

A pasta orienta que essas mulheres procurem sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência para atualizar o cadastro. Após essa atualização, as equipes de saúde entrarão em contato para realizar o agendamento dos atendimentos.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos