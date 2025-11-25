Carreta da Saúde da Mulher vai iniciar atendimentos em 1º de dezembro em Três Lagoas

A Carreta da Saúde da Mulher, unidade móvel do Ministério da Saúde (MinSaúde), vai iniciar atendimentos, em Três Lagoas, a partir de 1º de dezembro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A ação é direcionado inicialmente às pessoas que já aguardam na fila de espera e, a carreta, permanecerá na cidade por, 30 dias. Os atendimentos são resultado de uma parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).

Três Lagoas é o primeiro município do interior de Mato Grosso do Sul a receber a unidade nesta etapa. A carreta atenderá também toda a região Leste do estado, ampliando o acesso das mulheres aos exames preventivos e aos diagnósticos de média complexidade.

Durante o período de funcionamento, a unidade móvel ofertará diversos exames e procedimentos especializados, entre eles: