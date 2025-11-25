Carreta da Saúde da Mulher vai iniciar atendimentos em 1º de dezembro em Três Lagoas

A Carreta da Saúde da Mulher, unidade móvel do Ministério da Saúde (MinSaúde), vai iniciar atendimentos, em Três Lagoas, a partir de 1º de dezembro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A ação é direcionado inicialmente às pessoas que já aguardam na fila de espera e, a carreta, permanecerá na cidade por, 30 dias. Os atendimentos são resultado de uma parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).
Três Lagoas é o primeiro município do interior de Mato Grosso do Sul a receber a unidade nesta etapa. A carreta atenderá também toda a região Leste do estado, ampliando o acesso das mulheres aos exames preventivos e aos diagnósticos de média complexidade.
Durante o período de funcionamento, a unidade móvel ofertará diversos exames e procedimentos especializados, entre eles:
- Mamografia digital
- Ultrassonografia mamária bilateral
- Ultrassonografia transvaginal e pélvica
- Colposcopia
- Punção de mama por agulha grossa
- Excisões do colo uterino (tipos I e II)
- Biópsias de mama e colo uterino
- Consultas médicas especializadas e teleconsultas
- Exames anatomopatológicos de mama e colo uterino
A ação tem como foco o diagnóstico precoce e o cuidado integral à saúde da mulher, com ênfase na prevenção e rastreamento do câncer de mama e do colo do útero.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que os atendimentos da Carreta da Saúde da Mulher serão destinados exclusivamente às mulheres que já estão cadastradas no sistema municipal e que aguardam na fila por exames e procedimentos ginecológicos e mamários.
A pasta orienta que essas mulheres procurem sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência para atualizar o cadastro. Após essa atualização, as equipes de saúde entrarão em contato para realizar o agendamento dos atendimentos.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas