Carreta tomba em rodovia e soja se espalha na pista

Uma carreta tombou em uma rotatória da via de acesso entre a ponte sobre o rio Paraná e a rodovia SP-300 (Marechal Rondon), na saída de Três Lagoas, divisa entre Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (12), já no perímetro do município de Castilho (SP).

O caminhão seguia no sentido Leste (São Paulo) e, ao se aproximar da Escola Rural de Urubupungá, onde há uma rotatória, acabou perdendo o controle e tombando. A carga de grãos transportada pelo veículo ficou espalhada na pista.