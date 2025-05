Carreta tomba na MS-377 e trânsito fica congestionado no local

Uma carreta carregada de madeira tombou na madrugada desta sexta-feira (2), por volta das 3h49, na MS-377, em Inocência.

De acordo com as informações repassada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRe),que está no local do acidente, a carreta tombou a oito quilômetros do trevo, e o trânsito ficou interditado até às 8h20 da manhã, quando o veículo foi retirado da rodovia.