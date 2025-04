Carro atravessa mureta de estacionamento e fica pendurado

Um carro foi parar na mureta de um estacionamento após um incidente, na noite de quarta-feira (9), em Três Lagoas. O fato ocorreu em uma loja de departamentos, que fica na avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada.

De acordo com informações apuradas no local, a motorista realizava uma manobra no estacionamento quando teria se confundido entre os pedais do acelerador e do freio. O carro, com câmbio automatizado, acabou avançando e despencou do desnível existente entre o estacionamento e a calçada externa.