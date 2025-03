Carro bate em parede de academia após colisão no Centro de Três Lagoas

Uma colisão entre dois veículos no cruzamento das ruas Engenheiro Elviro Mário Mancini e Paranaíba, na região central de Três Lagoas, chamou a atenção de motoristas e pedestres na tarde desta quinta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após um chamado via 190, informando sobre o acidente. O impacto envolveu um VW Saveiro e um Ford Fiesta. Quando os agentes do Pelotão de Trânsito (Peltran), do 2º Batalhão de Polícia Militar, chegaram ao local, encontraram a Saveiro atravessada na Rua Paranaíba e o Fiesta sobre a calçada.