Carro furtado em SP é recuperado pelo Getam na Lagoa Maior

Uma equipe do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) da Polícia Militar, em ação conjunta com agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), abordou um veículo Honda City azul, na região da Lagoa Maior, neste domingo (2), por volta das 23h50, e constatou que o veículo se tratava de um produto furtado no Estado de São Paulo.

Durante a abordagem, o condutor foi submetido a revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, uma consulta detalhada no sistema Sinesp revelou que o automóvel havia sido furtado no estado de São Paulo. Diante da irregularidade, os agentes deram continuidade à ocorrência, adotando os procedimentos legais cabíveis.