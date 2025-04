Carro pega fogo em frente de residência e Corpo de Bombeiros é acionado no bairro Vila Nova

Um veículo Ford Pampa foi totalmente consumido por chamas, no início da madrugada de quinta-feira (10), na rua Bom Jesus da Lapa, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Segundo informações do proprietário, o carro estava estacionado em frente à residência e não apresentava sinais de problemas mecânicos. Ele relatou não saber o que teria causado o fogo e levantou a possibilidade de um curto-circuito ou de uma ação criminosa.

Investigação

O 5º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionado e conseguiu conter o incêndio, mas o veículo ficou completamente destruído. A Polícia Militar também esteve no local, registrou a ocorrência como incêndio e encaminhou o caso para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde será investigado.