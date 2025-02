Carro tomba após colisão em cruzamento movimentado de Três Lagoas

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (27) resultou no tombamento de um veículo no bairro Jardim Glória, na região sul de Três Lagoas. O caso ocorreu por volta das 8h, no cruzamento das ruas Antônio de Barros Guerra e Marechal Deodoro, e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran).

A colisão envolveu um Fiat Palio e um Fiat Mobi, este último pertencente a uma empresa de telefonia. Segundo informações apuradas no local, o motorista do Palio seguia pela Antônio de Barros Guerra, sentido Feira Central, quando parou no cruzamento para aguardar a passagem do fluxo de veículos.

De acordo com o relato do condutor, um caminhão que transitava pela Marechal Deodoro também parou no cruzamento. Ao interpretar que o motorista do caminhão havia sinalizado para que ele atravessasse, o condutor do Palio avançou, sem perceber que um Fiat Mobi seguia pela faixa da esquerda da via preferencial. O impacto na lateral do Mobi fez com que o carro tombasse.