Facilidade

Cartão do visitante em unidades prisionais de MS será emitido de forma on-line

Medida que avança e favorece visitações de familiares reduzindo custos

Redação RCN67

o documento, que haverá fotografia, dados pessoais, leitor de barras e também um QRCode para validação no acesso às unidades, reforçando a segurança. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) de Mato Grosso do Sul, disponibilizou uma nova ferramenta para facilitar os familiares de pessoas privadas de liberdade. A emissão do cartão de visitante, documento obrigatório para acesso às unidades prisionais do estado, pode ser feita de forma on-line, sem a necessidade de comparecimento presencial.

O cadastramento está disponível no site do Sistema de Informações Penitenciárias (Siapen). No site da Agepen, há um passo a passo detalhado de como emitir on-line, que pode ser acessado no botão em “Informações a Familiares e Visitantes”, informações sobre visitações em presídios de Mato Grosso do Sul “Como emitir o Cartão de Visitante”.

Para solicitar o documento, é necessário preencher corretamente todos os dados e anexar a documentação exigida conforme regulamento da Agepen. Após o envio, o sistema gera um protocolo, que pode ser acompanhado pelo próprio site ou pelo e-mail informado no cadastro.

Quando o cartão estiver pronto, o visitante deverá baixar e imprimir o documento, que haverá fotografia, dados pessoais, leitor de barras e também um QRCode para validação no acesso às unidades, reforçando a segurança. O documento precisa obrigatoriamente ser impresso, pois não é permitido o uso de celular para apresentação durante a entrada nas unidades prisionais. O novo sistema substitui o antigo cartão em PVC.

De acordo com a direção da Agepen, a medida representa um avanço tanto para os familiares quanto para a administração pública. Além de reduzir custos com a antiga emissão em PVC, o novo formato facilita o processo, especialmente para quem reside fora do estado e não precisa mais se deslocar apenas para obter o cartão.

“Essa modernização traz mais agilidade, economia e segurança, beneficiando diretamente os visitantes e o sistema penitenciário como um todo”, destaca o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini.

Importante destacar que os visitantes que já possuem o cartão em PVC podem continuar com o documento, fazendo a substituição apenas no momento da renovação.

Caso deseje, o familiar pode ir até uma unidade de Patronato Penitenciário para receber as orientações de cadastro.

*Informações da Agepen-MS.

