Carteira de Identificação da Pessoa com TEA pode ser emitida em Três Lagoas

A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) está disponível para emissão gratuita em Três Lagoas. O serviço é oferecido pela Central de Interpretação de Libras (CIL), com o objetivo de garantir a identificação e ampliar o acesso de pessoas com TEA a atendimentos prioritários em instituições públicas e privadas.

Para solicitar a CIPTEA, é necessário agendar um horário pelo WhatsApp, no número (67) 98139-3247. O atendimento é realizado na Av. Capitão Olindo Mancini, nº 959, no Centro, em frente à loja Protege.

Documentos necessários:

Da pessoa com TEA: