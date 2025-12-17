Cartórios alertam para aumento de golpes com boletos falsos em MS

O aumento de vazamentos de dados pessoais tem facilitado a atuação de estelionatários e ampliado o número de golpes com boletos falsos em Mato Grosso do Sul. Somente em 2025, mais de 11.400 casos de estelionato foram registrados no Estado, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Em Três Lagoas, 128 pessoas já foram vítimas desse tipo de crime neste ano.

Os criminosos utilizam informações reais das vítimas, como nome, CPF, endereço e até dados bancários, para criar boletos e notificações de cobrança com aparência oficial, muitas vezes simulando documentos de cartórios, ações judiciais ou taxas inexistentes.

De acordo com representantes dos cartórios de protesto, os golpistas costumam usar símbolos públicos, nomes de instituições falsas e telefones com DDD de fora da região para dar mais credibilidade à fraude. O medo e a urgência são usados como estratégia para fazer a vítima pagar sem verificar a procedência da cobrança.

O presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul (Anoreg-MS), Leandro Corrêa, reforça a importância da verificação antes de qualquer pagamento.

“A orientação dos cartórios de protesto em Mato Grosso do Sul é que as pessoas, ao receberem esse tipo de cobrança, façam primeiramente uma análise da existência da dívida. É preciso verificar se aquele credor realmente existe e se há alguma relação comercial que justifique a cobrança”, explica.

Leandro Corrêa também alerta que, em caso de dúvida, a população deve procurar diretamente o cartório de protesto do município.