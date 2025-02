Cartórios de Três Lagoas terão alteração no funcionamento durante o Carnaval

Os cartórios de Notas e de Registro de Mato Grosso do Sul terão o funcionamento alterado entre os dias 3 e 5 de março devido ao feriado de Carnaval. As unidades do Estado, assim como as de Três Lagoas, seguirão o expediente do Poder Judiciário estadual, que estabelece ponto facultativo na segunda-feira (3), feriado na terça-feira (4) e retomada do atendimento a partir das 12h na quarta-feira (5).

A Anoreg de MS destaca a importância de se planejar previamente qualquer demanda relacionada aos serviços dos cartórios nas 176 unidades distribuídas em todo o estado durante o Carnaval, a fim de evitar contratempos e garantir uma experiência mais tranquila para todos os envolvidos. Entre os serviços essenciais prestados pelos Cartórios estão os registros de nascimentos e óbitos, casamentos, testamentos, escrituras públicas, registro de propriedades, registro de documentos e pessoas jurídicas, entre outros.