Morte do 'Cão Orelha' expõe maus-tratos a animais domésticos em Três Lagoas

A morte do ‘cão Orelha’, que gerou grande repercussão e indignação nas redes sociais, reacendeu um debate urgente: os maus-tratos contra animais. O caso não é isolado e expõe uma realidade que ainda atinge milhares de cães, gatos e outros animais em todo o país.

Em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea) desempenha um papel fundamental no enfrentamento desse problema. O município conta com um departamento específico dentro da secretaria responsável por receber, apurar e encaminhar denúncias de maus-tratos contra animais.

A legislação brasileira considera crime qualquer ato de abuso, ferimento ou mutilação de animais, com penas que podem incluir prisão e multa. Mesmo assim, episódios de violência continuam acontecendo, muitas vezes longe dos olhos das autoridades, o que reforça a importância da denúncia.