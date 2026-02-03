Veículos de Comunicação
Morte do 'Cão Orelha' expõe maus-tratos a animais domésticos em Três Lagoas

A legislação brasileira considera crime qualquer ato de abuso, ferimento ou mutilação de animais

Israel Espíndola

A legislação brasileira considera crime qualquer ato de abuso, ferimento ou mutilação de animais. Foto: divulgação
A morte do ‘cão Orelha’, que gerou grande repercussão e indignação nas redes sociais, reacendeu um debate urgente: os maus-tratos contra animais. O caso não é isolado e expõe uma realidade que ainda atinge milhares de cães, gatos e outros animais em todo o país.

Em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea) desempenha um papel fundamental no enfrentamento desse problema. O município conta com um departamento específico dentro da secretaria responsável por receber, apurar e encaminhar denúncias de maus-tratos contra animais.

A legislação brasileira considera crime qualquer ato de abuso, ferimento ou mutilação de animais, com penas que podem incluir prisão e multa. Mesmo assim, episódios de violência continuam acontecendo, muitas vezes longe dos olhos das autoridades, o que reforça a importância da denúncia.

Especialistas alertam que maus-tratos não se resumem apenas à agressão física. Abandono, falta de alimentação, ausência de cuidados veterinários e manter animais em condições inadequadas também são formas de violência.

A comoção em torno da morte de Orelha mostra que a sociedade está mais atenta e disposta a cobrar justiça. Denunciar é fundamental. Em Três Lagoas, casos suspeitos podem ser comunicados diretamente à Semea, além da polícia e do Ministério Público.

Mais do que revolta momentânea, a defesa dos animais exige conscientização, responsabilidade e ação contínua. Respeitar a vida animal é um dever coletivo e um sinal de humanidade.

