Durante o CarnaTrês 2025, a Casa do Artesão, uma parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas e a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams), funcionará em horário especial nesta segunda-feira (3). Os visitantes poderão conhecer e adquirir artesanatos no local, das 8h ás 20h.

A instituição fica localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, n° 470 – circular da Lagoas Maior, em Três Lagoas.