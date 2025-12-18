Casa do Trabalhador disponibiliza 110 vagas de emprego nesta quinta-feira em Três Lagoas

Quem está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho deve ficar atento às disponíveis na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Nesta quinta-feira (18), foram abertas 110 vagas de trabalho em diversos setores. O horário de funcionamento é entre 7h e 17h, sem intervalo de almoço.

As vagas ofertadas são para: Açougueiro (3); Ajudante de cozinha (7); Ajudante de motorista (1); Atendente de farmácia (1); Atendente de lojas (2); Auxiliar de almoxarifado (1); Auxiliar de mecânico de autos (2); Auxiliar de técnico eletrônica (1); Balconista de açougue (4); Caldeireiro (2); Consultor de vendas (2); Cozinheiro geral (2); Eletricista de instalações (1); Estoquista (1); Expedidor de calçados (2); Farmacêutico (1); Faxineiro (3); Mecânico de manutenção (1); Mecânico montador (5); Mecânico de veículos automotores (1); Motorista de caminhão (2); Motorista de caminhão guincho pesado (2); Nutricionista (1); Oficial de manutenção (1); Oficial de serviços gerais (11); Operador de caixa (7); Operador de empilhadeira (5); Operador de máquina de arame (2); Operador de máquinas fixas (4); Operador de movimentação de armazenamento de carga (8); Operador de processo de produção (15); Pedreiro (3); Tecnólogo em meio ambiente (1); Vendedor interno (4); Vendedor de porta a porta (4).

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.