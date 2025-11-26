Casa do Trabalhador disponibiliza 115 vagas de emprego nesta quarta-feira em Três Lagoas

Estão disponíveis 115 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quarta-feira (26). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de carga e descarga (2); Ajudante de reflorestamento (20); Almoxarife (2); Analista de marketing (1); Auxiliar de expedição (2); Auxiliar de limpeza (4); Consultor de vendas (1); Costureira em geral (5); Cozinheiro geral (2); Estoquista (2); Expedidor de calçados (2); Gerente regional de vendas (1); Lavador de veículos (5); Lubrificador de veículos (2); Mecânico de manutenção de máquina em geral (1); Monitor ambiental (3); Motorista de ônibus rodoviário (1); Operador de máquinas recobridora de arame (2); Operador de máquinas fixas (10); Operador de movimentação de armazenamento de carga (2); Operador de processo de produção (15); Operador de vendas (3); Porteiro industrial (1); Serralheiro (2); Soldador (2); Técnico eletrônico de manutenção industrial (1); Técnico em meio ambiente, segurança e saúde (1); Torneiro mecânico (2); Tratorista agrícola (5); Vendedor no comércio de mercadorias (1); Vendedor de comércio varejista (3); Vendedor de porta a porta (3).

Como se Candidatar às Vagas