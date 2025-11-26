Veículos de Comunicação
Casa do Trabalhador disponibiliza 115 vagas de emprego nesta quarta-feira em Três Lagoas

O horário de atendimento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira

Pedro Tergolino

Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.
Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.

Estão disponíveis 115 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quarta-feira (26). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de carga e descarga (2); Ajudante de reflorestamento (20); Almoxarife (2); Analista de marketing (1); Auxiliar de expedição (2); Auxiliar de limpeza (4); Consultor de vendas (1); Costureira em geral (5); Cozinheiro geral (2); Estoquista (2); Expedidor de calçados (2); Gerente regional de vendas (1); Lavador de veículos (5); Lubrificador de veículos (2); Mecânico de manutenção de máquina em geral (1); Monitor ambiental (3); Motorista de ônibus rodoviário (1); Operador de máquinas recobridora de arame (2); Operador de máquinas fixas (10); Operador de movimentação de armazenamento de carga (2); Operador de processo de produção (15); Operador de vendas (3); Porteiro industrial (1); Serralheiro (2); Soldador (2); Técnico eletrônico de manutenção industrial (1); Técnico em meio ambiente, segurança e saúde (1); Torneiro mecânico (2); Tratorista agrícola (5); Vendedor no comércio de mercadorias (1); Vendedor de comércio varejista (3); Vendedor de porta a porta (3).

Como se Candidatar às Vagas

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Localização e Contato

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938, 3929-1934 ou 3929-1936.

