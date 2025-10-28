Casa do Trabalhador disponibiliza 137 vagas de emprego nesta terça-feira em Três Lagoas

Estão disponíveis 137 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta terça-feira (28). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de reflorestamento (8); Ajudante de obras (7); Almoxarife (1); Assistente administrativo (1); Atendente de balcão (5); Auxiliar de cozinha (6); Auxiliar de jardinagem na conservação de vias (5); Auxiliar de limpeza (7); Auxiliar de técnico em eletrônica (1); Carpinteiro (5); Condutor Escolar (6); Conferente de logística (2); Copeiro de hotel (1); Costureira em geral (3); Cozinheiro geral (4); Eletricista (1); Empacotador a mão (5); Empregado doméstico diarista (2); Estoquista (1); Fiscal de caixa (2); Fiscal de loja (1); Funileiro de automóveis (2); Lavador de veículos (2); Mecânico diesel e eletricidade (3); Mecânico de instalações industriais (2); Mecânico de manutenção de maquinas agrícolas (5); Montador de moveis de madeira (3); Motorista de caminhão guincho pesado com Munck (2); Oficial de manutenção (1); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (4); Operador de vendas (5); Pedreiro (8); Professor de inglês (2); Recepcionista de caixa (5); Repositor em supermercados (3); Subgerente de loja (2); Torneiro mecânico (2); Vendedor interno (6); Vendedor de porta a porta (3); Vigia (3).

Como se Candidatar às Vagas