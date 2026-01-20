Casa do Trabalhador disponibiliza 233 vagas de emprego nesta terça em Três Lagoas

Quem está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho deve ficar atento às disponíveis na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Nesta terça-feira (20), foram abertas 233 vagas de trabalho em diversos setores. O horário de funcionamento é entre 7h e 17h, sem intervalo de almoço.

As vagas ofertadas são para: Açougueiro (5); Ajudante de carga e descarga (5); Ajudante de estruturas metálicas (1); Ajudante de obras (1); Ajudante de pintor (5); Ajudante de reflorestamento (19); Aprendiz de mecânica de manutenção (10); Atendente de balcão (1); Atendente de farmácia (1); Atendente de lojas (1); Auxiliar administrativo (5); Auxiliar de armazenamento (5); Auxiliar de cozinha (2); Auxiliar de logística (11); Auxiliar de mecânico a diesel (1); Bobinador eletricista (2); Borracheiro (1); Cozinheiro geral (2); Eletricista (1); Farmacêutico (1); Fiscal de prevenção de perdas (5); Mecânico de manutenção de bicicletas (1); Mecânico manutenção de máquinas (1); Mecânico de motor a diesel (1); Mecânico de veículos automotores (1); Mestre de obras (1); Motorista entregador (5); Motorista de caminhão (2); Nutricionista (1); Oficial de serviços gerais (5); Operador de caixa (7); Operador de empilhadeira (5); Operador de máquinas de arame (2); Operador de passador (fiação) (10); Operador de processo de produção (65); Pedreiro (5); Pintor industrial (1); Preparador de sucata e aparas (1); Professor de inglês (2); Recepcionista secretária (3); Repositor de mercadorias (5); Serralheiro (2); Servente de obras (5); Soldador (3); Técnico de manutenção industrial (2); Técnico em mecânico (3); Trabalhador florestal (10); Vendedor interno (2).

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.