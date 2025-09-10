Casa do Trabalhador disponibiliza 255 vagas de emprego nesta quarta-feira em Três Lagoas

Estão disponíveis 255 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quarta-feira (10). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Açougueiro (3); Ajudante de açougueiro (4); Ajudante de cozinha (18); Ajudante de obras (8); Ajudante de reflorestamento (10); Almoxarife (PCD) (5); Assistente administrativo (2); Assistente administrativo (PCD) (3); Assistente de vendas (1); Atendente de lojas (2); Auxiliar administrativo (PCD)(3); Auxiliar de cozinha (4); Auxiliar de expedição (3); Auxiliar de limpeza (1); Auxiliar de linha de produção (2); Auxiliar de marceneiro (1); Auxiliar de mecânico diesel (1); Auxiliar de técnico eletrônica (1); Auxiliar nos serviços de alimentação (1); Campeiro na agropecuária (1); Carpinteiro (PCD) (5); Condutor de ambulância (2); Condutor de máquinas (2); Cozinheiro geral (5); Eletricista de instalações de veículos (1); Empacotador (9); Empregado doméstico faxineiro (1); Empregado doméstico nos serviços gerais (1); Encarregado de cozinha (4); Estoquista (3); Funileiro de automóveis (2); Manicure/pedicure (2); Mecânico de automóveis (2); Mecânico de instalações industriais (1); Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1); Mecânico de máquinas agrícolas (1); Mecânico diesel (2); Montador de estruturas metálicas (3); Montador de móveis de madeira (3); Motorista mecânico de máquinas agrícolas (5); Motorista de ambulância (1); Motorista de ônibus rodoviário (1); Motorista de ônibus urbano (11); Motorista operacional de guincho (2); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (PCD) (10); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (10); Operador de caixa (12); Operador de pá carregadeira (1); Operador de processo de produção (13); Operador de rolo compactor (1); Operador de trator de esteira (1); Operador de trator florestal (5); Operador de vendas (PCD) (1); Pedreiro (PCD) (6); Pedreiro (7); Pintor de obras (14); Pintor industrial (4); Repositor em supermercados (11); Serralheiro (4); Torneiro mecânico (5); Vendedor interno (3).

Como se Candidatar às Vagas