Casa do Trabalhador disponibiliza mais de 210 vagas de emprego nesta segunda-feira

Açougueiro (4); Agente de Pátio (1); Agente de Reciclagem de Materiais (2); Ajudante de Açougueiro (2); Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria (4); Ajudante de Obras (5); Almoxarife (2); Analista de Logística de Transporte (1); Armador de Ferragens na Construção Civil (13); Atendente Balconista (2); Auxiliar de Linha de Produção (3); Auxiliar de Fabricação Artefato de Cimento (3); Auxiliar de Limpeza (2); Auxiliar de Mecânico de Autos (1); Auxiliar de Pedreiro (5); Campeiro na Agropecuária (1); Carpinteiro de Obras (13); Costureira de Máquinas Industriais (7); Eletricista de Instalações (11); Eletricista de Instalações de Veículos (1); Empacotador, a Mão (6); Encanador (5); Encarregado de Obras (1); Estoquista (1); Funileiro de Automóveis (1); Instalador-Reparador de Cabos Telefônicos (2); Jardineiro (2); Mecânico de Instalações Industriais (1); Mecânico de Veículos (1); Motorista Carreteiro (Prancha/Alojado em Água Clara/Categoria E) (2); Motorista de Caminhão – Guincho Pesado com Munk (1); Motorista Operador de Betoneira (3); Motorista Entregador de Bomba de Concreto (3); Motorista Vigilante (2); Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações (7); Operador de Caixa (27); Padeiro (1); Pedreiro (19); Pintor de Obras (13); Repositor em Supermercados (8); Servente de Obras (3); Servente de Pedreiro (5); Supervisor de Segurança (1); Técnico de Manutenção Industrial (1); Trabalhador de Manutenção e Edificação Industrial (2); Vendedor Comércio de Mercadorias (8); Vendedor de Serviços (1).

As vagas ofertadas são:

Nesta segunda-feira (10), estão disponíveis 213 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à agência para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938/3929-1934 ou 3929-1936.