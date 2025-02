Casa do Trabalhador divulga 133 vagas de emprego; confira

Industrialização

Duas empresas anunciam instalação em Três Lagoas e reforçam o desenvolvimento

Três Lagoas continua a se consolidar como um dos principais polos industriais de Mato Grosso do Sul com a confirmação da instalação de duas novas empresas: a Andritz e a White Martins. A chegada dessas empresas reforça a vocação econômica do município, especialmente no setor de celulose e papel, e deve gerar novos empregos e […]