Casa do Trabalhador divulga 297 vagas de emprego nesta sexta-feira

Previsão do Tempo

Três Lagoas terá dia quente com possibilidade de chuva isolada

A sexta-feira (21) será marcada por temperaturas elevadas e umidade do ar variável em Três Lagoas. Os termômetros devem registrar mínima de 25ºC e máxima de 37ºC ao longo do dia. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 90%. O dia começa com muitas nuvens no céu, condição que se manterá durante toda […]