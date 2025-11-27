Casa do Trabalhador está com 125 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira em Três Lagoas

Estão disponíveis 125 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quinta-feira (27). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de carga e descarga (2); Ajudante de reflorestamento (19); Almoxarife (2); Analista de marketing (1); Auxiliar de expedição (1); Auxiliar de limpeza (4); Auxiliar de vidraceiro (3); Balconista de açougue (3); Consultor de vendas (1); Costureira em geral (3); Cozinheiro geral (2); Estoquista (1); Expedidor de calçados (2); Fiscal de loja (2); Gerente regional (1); Jardineiro (2); Lavador de veículos (3); Lubrificador de veículos (1); Mecânico de manutenção de máquina em geral (1); Motorista de caminhão guincho (2); Motorista de caminhão guincho pesado (2); Motorista de ônibus rodoviário (1); Operador de caixa (5); Operador de máquinas fixas (10); Operador de máquina de arame (2); Operador de movimentação de cargas (2); Operador de processo de produção (13); Operador de vendas (2); Pintor de obras (14); Porteiro industrial (1); Serralheiro (2); Soldador (3); Supervisor de pintura (1); Técnico em meio ambiente, segurança e saúde (1); Torneiro mecânico (1); Tratorista agrícola (5); Vendedor no comércio de mercadorias (1); Vendedor de comércio varejista (2); Vendedor interno (2); Vendedor de porta a porta (2).

Como se Candidatar às Vagas