Casa do Trabalhador está com 150 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira

Estão disponíveis 150 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quarta-feira (15). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de carga e descarga (1); Ajudante de obras (10); Almoxarife (1); Auxiliar administrativo (1); Auxiliar de confecção (2); Auxiliar de cozinha (5); Auxiliar de estoque (1); Auxiliar de jardinagem na conservação de vias (5); Auxiliar de limpeza (4); Auxiliar de linha de produção (2); Auxiliar técnico em eletrônica (1); Carpinteiro (4); Condutor escolar (6); Conferente de logística (2); Cozinheiro geral (3); Eletricista (3); Empacotador a mão (5); Empregado doméstico faxineiro (1); Encanador (3); Estoquista (1); Fiscal de loja (1); Funileiro de automóveis (2); Governanta executiva (1); Lubrificador de automóveis (2); Mecânico diesel e eletricidade (3); Mecânico de instalações industriais (2); Mecânico montador de turbinas (3); Montador de móveis de madeira (3); Motorista de caminhão guincho pesado com munck (2); Motorista de caminhão (2); Office-boy (1); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (5); Operador de caixa (17); Operador de máquinas fixas (6); Operador no processo de produção (7); Pedreiro (10); Pintor industrial (2); Recepcionista em geral (1); Repositor em supermercados (8); Técnico em segurança do trabalho (1); Torneiro mecânico (2); Vendedor interno (7); Vendedor de porta a porta (1); Zelador (2).

Como se Candidatar às Vagas