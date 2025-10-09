Casa do Trabalhador está com 178 vagas disponiveis para emprego nesta quinta-feira

Estão disponíveis 178 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quinta-feira (9). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de carga e descarga (1); Ajudante de obras (10); Ajudante de reflorestamento (17); Almoxarife (1); Assistente administrativo (3); Auxiliar administrativo (1); Auxiliar de cozinha (5); Auxiliar de estoque (1); Auxiliar de jardinagem na conservação de vias (5); Auxiliar de limpeza (14); Auxiliar de linha de produção (2); Auxiliar de mecânico de autos (2); Auxiliar de mecânico diesel (1); Auxiliar de técnico em eletrônica (1); Condutor escolar (3); Conferente de logística (2); Cozinheiro geral (2); Empacotador a mão (5); Empregado doméstico faxineiro (1); Encanador (1); Fiscal de loja (1); Funileiro de automóveis (2); Governanta executiva (1); Lubrificador de Automóveis (2); Mecânico diesel e eletricidade (3); Mecânico de máquina agrícola (1); Montador de móveis de madeira (3); Motorista de caminhão guincho pesado com Munck (2); Office boy (1); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (7); Operador de caixa (17); Operador de maquinas fixas (5); Operador no processo de produção (7); Operador de rolo de compactador (1); Operador de trator florestal (8); Pedreiro (13); Pintor industrial (1); Repositor em supermercados (8); Representante comercial autônomo (3); Técnico em segurança do trabalho (1); Torneiro mecânico (1); Vendedor interno (7); Vendedor de porta a porta (2); Zelador (2).

Como se Candidatar às Vagas