Casa do Trabalhador está com 197 vagas disponíveis de emprego nesta terça feira em Três Lagoas

Estão disponíveis 197 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta terça-feira (30). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de obras (2); Ajudante de pintor de produção (1); Ajudante de reflorestamento (13); Assistente administrativo (2); Assistente de balcão (2); Assistente de lojas (2); Auxiliar administrativo (1); Auxiliar de confecção (2); Auxiliar de cozinha (6); Auxiliar de estoque (1); Auxiliar de jardinagem (5); Auxiliar de limpeza (3); Auxiliar de linha de produção (7); Auxiliar de mecânico de autos (2); Auxiliar de mecânico diesel (1); Auxiliar de técnico em eletrônica (1); Carpinteiro (4); Condutor de ambulância (2); Condutor escolar (3); Cozinheiro geral (2); Empacotador a mão (5); Encarregado de obras (1); Estoquista (2); Fiscal de loja (1); Funileiro de automóveis (2); Governanta executiva (1); Lubrificador de Automóveis (2); Mecânico diesel e eletricidade (3); Mecânico de instalações industriais (1); Mecânico de maquinas agrícolas (1); Mecânico diesel (2); Montador de móveis de madeira (6); Motorista de caminhão guincho pesado com Munck (2); Motorista de ônibus rodoviário (1); Motorista operacional de guincho (2); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (12); Operador de caixa (7); Operador de maquinas fixas (5); Operador de pá carregadeira (1); Operador de processo de produção (15); Operador de rolo de compactador (1); Operador de trator florestal (8); Operador de vendas (1); Pedreiro (13); Pintor de obras (14); Pintor industrial (1); Promotor de vendas (1); Repositor em supermercados (8); Representante comercial autônomo (3); Soldador (1); Torneiro mecânico (1); Tratorista agrícola (4); Vendedor interno (4); Vendedor de porta a porta (2).

Como se Candidatar às Vagas