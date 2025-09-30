Veículos de Comunicação
Oportunidades

Oportunidades

Casa do Trabalhador está com 197 vagas disponíveis de emprego nesta terça feira em Três Lagoas

O horário de atendimento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira

Ana Luísa Sobral

Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.

Estão disponíveis 197 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta terça-feira (30). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de obras (2); Ajudante de pintor de produção (1); Ajudante de reflorestamento (13); Assistente administrativo (2); Assistente de balcão (2);  Assistente de lojas (2); Auxiliar administrativo (1); Auxiliar de confecção (2);  Auxiliar de cozinha (6); Auxiliar de estoque (1); Auxiliar de jardinagem (5); Auxiliar de limpeza (3); Auxiliar de linha de produção (7); Auxiliar de mecânico de autos (2); Auxiliar de mecânico diesel (1); Auxiliar de técnico em eletrônica (1); Carpinteiro (4); Condutor de ambulância (2); Condutor escolar (3); Cozinheiro geral (2);  Empacotador a mão (5); Encarregado de obras (1); Estoquista (2); Fiscal de loja (1); Funileiro de automóveis (2); Governanta executiva (1); Lubrificador de Automóveis (2); Mecânico diesel e eletricidade (3); Mecânico de instalações industriais (1); Mecânico de maquinas agrícolas (1);  Mecânico diesel (2); Montador de móveis de madeira (6); Motorista de caminhão guincho pesado com Munck (2); Motorista de ônibus rodoviário (1); Motorista operacional de guincho (2); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (12); Operador de caixa (7); Operador de maquinas fixas (5); Operador de pá carregadeira (1); Operador de processo de produção (15); Operador de rolo de compactador (1); Operador de trator florestal (8); Operador de vendas (1); Pedreiro (13); Pintor de obras (14); Pintor industrial (1); Promotor de vendas (1); Repositor em supermercados (8); Representante comercial autônomo (3); Soldador (1); Torneiro mecânico (1); Tratorista agrícola (4); Vendedor interno (4); Vendedor de porta a porta (2).

Como se Candidatar às Vagas

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Localização e Contato

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938, 3929-1934 ou 3929-1936.

