Casa do Trabalhador está com 198 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira em Três Lagoas

Estão disponíveis 198 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quinta-feira (4). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Açougueiro (3); Ajudante de açougueiro (4); Ajudante de cozinha (18); Ajudante de reflorestamento (5); Almoxarife (PCD) (5); Assistente administrativo (PCD) (3); Assistente de vendas (1); Auxiliar administrativo (PCD)(3); Auxiliar de cozinha (4); Auxiliar de expedição (3); Auxiliar de limpeza (1); Auxiliar de marceneiro (1); Auxiliar de técnico eletrônica (1); Auxiliar nos serviços de alimentação (1); Campeiro na agropecuária (13); Carpinteiro (PCD) (5); Condutor de máquinas (2); Cozinheiro geral (5); Desenhista projetista mecânico (1); Eletricista de instalações de veículos (1); Empregado doméstico faxineiro (1); Empregado doméstico nos serviços gerais (1); Empacotador a mão (4); Encarregado de cozinha (4); Estoquista (3); Funileiro de automóveis (2); Manicure/pedicure (2); Mecânico de automóveis (2); Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (5); Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1); Mecânico diesel (2); Montador de estruturas metálicas (3); Montador de móveis de madeira (3); Motorista de ambulância (1); Motorista de ônibus rodoviário (1); Motorista de ônibus urbano (11); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (10); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (PCD) (10); Operador de caixa (13); Operador de pá carregadeira (1); Operador de rolo compactor (1); Operador de trator de esteira (1); Operador de vendas (PCD) (1); Pedreiro (PCD) (6); Pintor de obras (14); Pintor industrial (5); Repositor em supermercados (6); Serralheiro (5); Torneiro mecânico (5); Tratorista agrícola (2); Vendedor interno (3).

Como se Candidatar às Vagas